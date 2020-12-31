Ticaret Borsası'nın 2021 yılı bütçesi 7,5 milyon lira

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından gerçekleştirilen yılın son meclis toplantısında, 2021 yılının bütçesi 7,5 milyon TL olarak kabul edildi.

Bursa Ticaret Borsası'nın aralık ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Gökhan Onur'un başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile meclis üyelerinin katılımıyla, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

2020 yılının son meclis toplantısında meclis üyelerine, gerçekleştirilen faaliyetler ve projelere ilişkin bilgiler veren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılının korona virüs salgının gölgesinde tüm insanlık için oldukça zor geçtiğini belirtti. Başkan Özer Matlı, "2020 yılında karşı karşıya kaldığımız tüm olumsuzluklara rağmen üyelerimiz başta olmak üzere kent ve ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştık. 2020 yılında bütçe hedeflerimizin yüzde 30'un üzerinde gerçekleştirilmesindeki özverili çalışmalarından dolayı yönetim kurulumuza, meclisimize ve genel sekreterliğimize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2021 yılı bütçemizi de geçen yıla göre yüzde 16 oranında artırarak, 7,5 milyon TL olarak kabul ettik. Bu yıl da yine aynı gayret ve özveriyle, birlik ve beraberlik içerisinde, çok daha fazla çalışıp ülkemiz ve şehrimiz için üretmeye devam ederek, çıtamızı daha da yükseğe çıkaracağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

2021 yılının aşılama çalışmalarıyla birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir sene olmasını temenni eden Başkan Matlı, "Türk iş dünyasının temsilcileri olarak, dilerim ki 2021 yılı her zaman olduğu gibi yine omuz omuza, ülkemizin refah ve istihdam hedeflerine katkı koymak için daha çok çalışacağımız bir yıl olur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm üyelerimize sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA