Ticaret Borsası ücretsiz hububat analizlerine başladı - Son Dakika

Nusaybin Ticaret Borsası Hububat Analiz Bürosu, yeni sezonda çiftçiler için ücretsiz analizlere başladı.



TOBB'ye bağlı Nusaybin Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Hububat Analiz Bürosu, çiftçilere destek vermek amacıyla ilçede mahsulü yapılan arpa ve buğday analizlerini ücretsiz yapıyor.

Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, 2020 yılı için arpa ve buğday analizlerine başladıklarını bildirdi.

Hububat analizinde protein, hektolitre, yaş gluten ve rutubet ölçümleri yapıldığını bildiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Yapılan bu hizmette çiftçilerimizin başka il ve ilçelere gitmelerine gerek kalmadan Nusaybin Ticaret Borsası bünyesinde kurduğumuz Hububat Analiz Merkezinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Çiftçilerimiz hem maddi hem manevi olarak büyük bir mağduriyetten kurtulmuşlardır. İhtiyaç duyan çiftçilerimiz mahsullerin analizi için büromuza başvurmaları yeterlidir."