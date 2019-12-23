Ticaret Borsasından Faruk Kula'ya vefa - Son Dakika

Balıkesir Ticaret Borsası, 23 Ekim 2019 tarihinde vefat eden iş adamı Faruk Kula'nın adının Kepsut Caddesine verilmesi için Altıeylül Belediyesine başvuru yaptı



Ticaret Borsasının 27 sene bşkanlığını yapan Faruk Kula'nın isminih borsanın güzargahı olan Kepsut Caddesine verilmesi için Altıeylül Belediyesine müracaat edildi. Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş yaptığı açıklamada "Faruk ağabeyi Balıkesir'in unutması zaten mümkün değil. Ancak bizler onun isminin ilelebet yaşaması için Balıkesir'in güzel bir yerine adının verilmesini düşündük. Faruk Ağabey'in hem iş güzergahı hem de borsanın güzergahı olan Kepsut Caddesi'ne isminin verilmesi için üyelerimizden, ilimizin çeşitli köylerinden ve ilçelerinden gelen üreticilerimizden yoğun talepler aldık. Bu taleplere kayıtsız kalmamak adına Altıeylül Belediyemize müracaatta bulunduk" dedi. - BALIKESİR