Son Dakika Haberleri: Ticaret Borsasından tıbbî ve aromatik bitkiler için ilk adım
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Ticaret Borsasından tıbbî ve aromatik bitkiler için ilk adım

7 saat önce

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası, alternatif ürün arayışı içinde olan üreticiler için tıbbi ve aromatik bitki konusunda çalışmalara başladı.

Ticaret Borsasından tıbbî ve aromatik bitkiler için ilk adım, System.String[]

Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası, alternatif ürün arayışı içinde olan üreticiler için tıbbi ve aromatik bitki konusunda çalışmalara başladı.


Ticaret borsası konferans salonunda tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda uzman Arzu Erbatur ve Lütfü Civelek bilgilendirme yaptığı seminere Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu ve üreticiler katıldı. Arzu Erbatur, tıbbi bitki yetiştiriciliğinin alternatif tıpta kullanımı, ekonomik değeri ve pazarlaması hakkında bilgiler verildi. Erbatur, artık ülkemizde bitkilerin gün geçtikçe önem kazandığını, sentetik ilaçların yan etkilerinin bilincine varılması ve bu ilaçlardan zararın asgariye indirilmesi maksadıyla alternatif tıbba yönelindiğini, Avrupa ülkelerinde doktorların reçetelerine öncelikle tıbbi bitkileri yazdıklarını anlattı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
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