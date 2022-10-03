Video: E-ticaret, Çin'deki Tarım Ürünleri Pazarlarının Genişlemesine Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Video: E-ticaret, Çin'deki Tarım Ürünleri Pazarlarının Genişlemesine Yardımcı Oluyor

03.10.2022 20:12
Video: E-ticaret, Çin'deki Tarım Ürünleri Pazarlarının Genişlemesine Yardımcı Oluyor

ticaret, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Xiuwen ilçesinde, pandemi sırasında, tarım ürünleri pazarlarının genişlemesine ve çiftçilerin gelir ve karlarının güvence altına alınmasına yardımcı oldu.

E-ticaret, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Xiuwen ilçesinde, pandemi sırasında, tarım ürünleri pazarlarının genişlemesine ve çiftçilerin gelir ve karlarının güvence altına alınmasına yardımcı oldu.

Xiuwen ilçesinde yaklaşık 167.000 mu (11.133 hektar) kivi hasat mevsimine girdi. Nakliye şirketleri tarafından desteklenen e-ticaret, hasadın kısa sürede pazara ulaşmasını sağladı.

CHEN XİAO, Fengwang Express Personeli:

"15 Eylül'de kivileri dağıtmaya başladık. Şu anda her gün 1000'den fazla siparişle uğraşıyoruz. Yerel çiftçilerle işbirliği yapıyoruz. Kivilerin toplanmasının ardından, paketlenip gönderilmelerine yardım ediyoruz."

HUANG YAXİN, Xiuwen ilçesindeki Kivi Meyvesi Endüstrisi Geliştirme Bürosu Müdür Yardımcısı:

"Kivileri internet üzerinden ve fiziki olarak satıyoruz. Fakat bu yıl, pandemi nedeniyle pek çok toptancı hali askıya alındı. Bu yüzden, ürünü tanıtmak için acil durum önlemleri aldık. Kivileri tanıtıyor ve bölge halkını satın almaları için teşvik ediyoruz. Ayrıca, kuruluşlarımızı ilçe dışı ve çevrimiçi pazarları araştırmaya teşvik ediyoruz."

Lİ XUE, Guizhou eyaletindeki Xiuwen ilçesi Ticaret Bürosu Yetkilisi:

"Kivi pazarını genişletmek, üretim ve pazarlamayı artırmak ve çiftçilerin gelirlerini güvence altına almak için e-ticaret, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlikler ile canlı yayınları kullanıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guiyang'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: E-ticaret, Çin'deki Tarım Ürünleri Pazarlarının Genişlemesine Yardımcı Oluyor - Son Dakika

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