"Ticaret devam etsin" diye Selçuk Üniversitesinden "sanal fuar" atağı - Son Dakika
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"Ticaret devam etsin" diye Selçuk Üniversitesinden "sanal fuar" atağı

6 saat önce

Selçuk Üniversitesince 3 yıllık çalışma sonucu kullanıma hazır hale getirilen "sanal fuar" yazılımıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilebilmesi hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesince 3 yıllık çalışma sonucu kullanıma hazır hale getirilen "sanal fuar" yazılımıyla yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ticaret üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilebilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın kısa süre önce yaptığı açıklamada, ticaret heyetlerinde yapılan tüm faaliyetlerin sanal ortama taşınacağını, sanal fuar çalışmalarına başladıklarını belirtmesi üzerine, Bakanlıkla iletişime geçen Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 3 yıldır üzerinde çalıştıkları sanal fuar yazılımının kullanıma hazır olduğunu bildirdi.

Şahin, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlıkla görüşmelerinin sürdüğünü, ülkenin geçtiği zor süreçte ticaretin ve kalkınmanın devamlılığına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Yazılım çalışmalarına 3 yıl önce, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın üniversitelerin dijitalleşmesi yönündeki teşvikleriyle başladıklarını anımsatan Şahin, bu kapsamda üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı öncülüğünde titiz bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Sanal fuar yazılımında son noktaya geldiklerini aktaran Şahin, "Yazılımı hızlı bir şekilde tamamlayarak, bir uluslararası fuar organizasyonu sürecini başlatmış olduk. Ticaret Bakanlığımızın nezaretinde ve destekleriyle bu sanal fuar organizasyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kovid-19 nedeniyle önemli fuarların iptal edildiğini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Tam da bugünlerde organize edilmesi gereken ve tüm hazırlıkları yapılmış olan Tarım Fuarımız vardı. Uluslararası katılımı çok fazlaydı ve alanındaki en iyi fuarlardan biriydi. Bu fuarın iptal edilmesi ve üreticilerimizin büyük bir boşluğa düşmesi de bizi motive etti. Taraflarla yaptığımız görüşmelerde çok istekli ve hevesli olduklarını ifade ettiler. Şu anda Ticaret Bakanımız da bu konuyu gündemine aldı. Bizimle birlikte teklif veren başka kurum ve kuruluşlar da var ama biz devlet adına bir yüksek öğretim kurumu olarak, devletin tüm imkanlarıyla böyle bir organizasyonu başarıyla yapabileceğimizi kendilerine ilettik."

Ortak konferanslar düzenlenebilecek

Sanal platformda gerçekleşecek fuarların gerçek fuarları aratmaması için tüm altyapı çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Şahin, sanal fuarda da her firmanın bir standının olacağını ve firmaların istedikleri ürünleri görsellerle tanıtabileceğini aktardı.

Gerekli tüm testlerden geçirilen, kapasitesi 2 bin firma ve on binlerce ziyaretçiyi taşıyabilen yazılım sayesinde sektörel ticaretin, sanal platformda devam edebileceğini, aynı anda on binlerce ziyaretçinin online olarak fuarda gezebileceğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Fuar alanı, 3 boyutlu, 360 derece hareket edebilir nitelikte hazırlandı. Stant alanları oluşturuldu. Bu stant alanlarına firmaların veri yüklemesine de yardımcı olacağız. Tanıtmak istedikleri ürünlerle ilgili görselleri stantlara yerleştirecekler. Tıklandığı zaman o görsel öne çıkacak, ürünle ilgili ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacak. Bunun dışında firma yetkililerine, üreticilere ulaşım imkanı için telekonferans altyapısı da hazırladık. Telefon bağlantıları verilecek, gruplar oluşturulacak ve ortak konferanslar düzenlenecek. Bu yazılım her fuara uygulanabilir."

Firmalar için sanal fuar daha hesaplı olacak

Kovid-19'la mücadele sürecinden sonra yazılımın bir fırsat olarak düşünülebileceğini vurgulayan Şahin, "Normal fuar organizasyonlarında çok yüksek meblağlara kiralanan fuar alanları onda bir, yirmide bir fiyatına müşteriye sunulabilecek. Çok sayıda stant ve benzer ürünler, çok daha kısa sürede ziyaret edilebilecek. Bu açıdan bir avantaj ve imkan sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 11:02 Kaynak: AA


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