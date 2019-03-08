Ticaret diplomasisi kadınlara emanet
1 saat önce
İş dünyasında kadınların topuk sesleri daha güçlü duyuluyor.
İş dünyasında kadınların topuk sesleri daha güçlü duyuluyor. DEİK'in kadın üyeleri "Vitrin değiliz, işin, icraatın içindeyiz" söylemiyle fark yaratıyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:15
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