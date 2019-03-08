Son Dakika Haberleri: Ticaret diplomasisi kadınlara emanet

Ticaret diplomasisi kadınlara emanet

1 saat önce

İş dünyasında kadınların topuk sesleri daha güçlü duyuluyor.

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İş dünyasında kadınların topuk sesleri daha güçlü duyuluyor. DEİK'in kadın üyeleri "Vitrin değiliz, işin, icraatın içindeyiz" söylemiyle fark yaratıyorlar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:15 

Ekonomi
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