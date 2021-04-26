Ticaret Gazetesi 80'inci yaşını kutladı

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, Ticaret Gazetesi'nin 80'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugüne kadar kurumda çalışan gazetecileri çevrim içi buluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "80. Yılında Ticaret Gazetesi ve Türk Ekonomi Basını" başlıklı toplantıda konuşan EMD İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, gazetenin 80 yılda birçok önemli tarihi olaya tanıklık ettiğini belirtti.

Bugüne kadar gazetede çalışanların tecrübe ve anıları paylaştığı buluşmada söz alan Ticaret Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Tükel, şunları kaydetti:

"Yıllardır birçok kişiyle yollarımız kesişti. Herkesle belli bir çalışma düzenini götürdüğümüzü düşünüyorum. Ayrılan arkadaşlarla konuştuğumda, daha iyi yerlere gittiklerini bilmek bir şeyler başarabildiğimize inanmamı sağladı. Bunu hala devam ettirdiğimize inanıyorum. Bu beni hep çok mutlu etti."

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel de gazetenin Türk basın ve ekonomi tarihine tanıklık ettiğine işaret etti.

Gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seda Gök ise gazetenin Türk basınına çok sayıda ismi yetiştirdiğine işaret ederek, "Umut ediyorum ki Ticaret, bundan sonra da yayın hayatına devam edecek, biz de yeni gazetecileri ekibe dahil etmeye ve sektöre yeni cevherler kazandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.