Ticaret gelişmeleri etkisiyle Asya piyasaları karışık

– Asya
hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinde ilan edilen ateşkes etkisiyle karışık seyretti.
ABD Başkanı Donald Trump
, Çin ile ileride imzalanacak ticaret anlaşmasının "hafifçe" ABD lehine dönmesi gerektiğini söylerken, Çin Başbakanı Li Keqiang
, Çin'in sene sonuna kadar değerli kağıtlar ve hayat sigortası sahipliğine limitler getirileceğini duyurdu.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
Nikkei yüzde 0.12,
Hang Seng yüzde 1.18 yükselirken, Shanghai
Composite yüzde 0.23,
Shenzen Composite yüzde 0.12 ve
Kospi Composite yüzde 0.32 düştü,
S&P bir değişim göstermedi.
- İstanbul