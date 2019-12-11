Ticaret gelişmeleriyle altın fiyatları yatay - Son Dakika
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Ticaret gelişmeleriyle altın fiyatları yatay

6 saat önce

Altın fiyatları, ABD'nin, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Çin'e uygulayacağı gümrük tarifeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatay hareket ediyor.

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– Altın fiyatları, ABD'nin, ticaret anlaşmazlıklarının çözümü için bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Çin'e uygulayacağı gümrük tarifeleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatay hareket ediyor.

Petrol fiyatları ise ABD'nin ham petrol stoklarının azalmasıyla düşüşe geçti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 63.91 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 düşüşle 58.94 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında

gümüş, yüzde 0.26 artışla 16.655 dolardan,

altın, yüzde 0.24 artışla 1,471.50 dolardan,

bakır, yüzde 1.08 artışla 2.7955 dolardan,

platin, yüzde 0.69 artışla 929.00 dolardan ve

paladyum yüzde 0.72 artışla 1,882.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 448 liraya, Cumhuriyet altını da 1,853 liraya yükseldi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:29 Kaynak: DHA
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