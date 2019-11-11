Son Dakika Haberleri: Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi
Son Dakika Ekonomi Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi

Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi

7 saat önce

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın düyerken, altın fiyatları hafif yükseldi.

Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi, System.String[]

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve yavaşlayan küresel ekonomiye ilişkin kaygılar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 1.0'e yakın düyerken, altın fiyatları hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.01 düşüşle 61.88 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.96 düşüşle 61.88 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.01 artışla 16.825 dolardan,

altın, yüzde 0.21 artışla 1,463.10 dolardan,

bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.6765 dolardan,

platin, yüzde 0.43 düşüşle 889.30 dolardan ve

paladyum yüzde 0.68 artışla 1,720.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 444 liraya, Cumhuriyet altını da 1,836 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
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