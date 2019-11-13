Son Dakika Haberleri: Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi
Son Dakika Ekonomi Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi

6 saat önce

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatları düşerken, yatırımcıların "güvenli limanı" olan altın yükseldi.

Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi, System.String[]

ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına varılması olasılığının yeniden azalmasına bağlı olarak petrol fiyatları düşerken, yatırımcıların "güvenli limanı" olan altın yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.44 düşüşle 61.79 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.35 düşüşle 56.60 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.31 artışla 16.91 dolardan,

altın, yüzde 0.66 artışla 1,463.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.13 artışla 2.649 dolardan,

platin, yüzde 0.83 artışla 877.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.49 artışla 1,678.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 271 liraya, çeyrek altın 443 liraya, Cumhuriyet altını da 1,834 liraya yükseldi.

Şili'de Salı günü yaşanan genel grev nedeniyle bakır madenlerinde bazı erteleme ve üretimde aksamalara karşın, faaliyetler sürüyor. Şili'de bazı önemli maden yataklarının bulunduğu Atamaca Çölü'ne açılan kapı olarak görülen Calama'da işçi servis ve kamyonlarının girdiği bazı yollar grev nedeniyle kapatıldı. Maden işçileri Collahuasi madeni dışında yürüyüş yaptı. Bölgeden gelen haberlere göre, Escondida madeninde faaliyetler sürerken, El Soldado ve Los Bronces madenlerinde bazı gecikmeler ve erişim sorunları yaşanıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Erdoğan'ın Amerika'daki toplantısında "O iş bitti" dediği Uber şirketinin temsilcileri yer aldı Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti Trump'ın eski Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın Türkiye politikalarını eleştirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 16:14:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret gelişmeleriyle petrol düştü, altın yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]