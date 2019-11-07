Son Dakika Haberleri: Ticaret gelişmeleriyle petrol ve altın yatay
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Ticaret gelişmeleriyle petrol ve altın yatay

6 saat önce

Çin ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle küresel emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Ticaret gelişmeleriyle petrol ve altın yatay, System.String[]

ABD-Çin ticaret anlaşmasının imzalanmasının ertelenebileceğine ilişkin haberlerin etkisiyle küresel emtia piyasalarında petrol ve altın fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.02 düşüşle 61.73 dolar ve ABD hafif petrolü yüzde 0.04 artışla 56.37 dolar ile, Çarşamba günündeki düzeylerine yakın işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.02 düşüşle 17.595 dolardan,

altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,491.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.24 artışla 2.671 dolardan,

platin, yüzde 0.24 artışla 933.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.49 artışla 1,769.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 275 lirada ve Cumhuriyet altını da 1,863 lirada sabit kalırken, çeyrek altın 450 liraya geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:39 Kaynak: DHA
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