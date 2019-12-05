Son Dakika Haberleri: Ticaret gerginlikleri etkisiyle altın fiyatları yükseldi
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Ticaret gerginlikleri etkisiyle altın fiyatları yükseldi

6 saat önce

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi.

Ticaret gerginlikleri etkisiyle altın fiyatları yükseldi, System.String[]

Altın fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle küresel emtia piyasalarında son durum şöyle;

gümüş, değişim göstermeyerek 16.797 dolardan,

altın, yüzde 0.14 artışla 1,482.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.08 düşüşle 2.657 dolardan,

platin, yüzde 0.01 düşüşle 901.90 dolardan ve

paladyum yüzde 0.01 düşüşle 1,845.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya, Cumhuriyet altını da 1,846 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları günün ilerleyen saatlerinde başlayacak olan ve üretim kısıntılarını sertleştirme kararı alınması beklenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı öncesi hafif geriledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.37 düşüşle 62.77 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 58.13 dolardan işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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