Son Dakika Haberleri: Ticaret Gerginlikleri Etkisiyle Avrupa Piyasaları Karışık

Ticaret Gerginlikleri Etkisiyle Avrupa Piyasaları Karışık

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin devlet Başkanı Xi jinping ile yapacağı görüşmeyi, iki ülke arasındaki ticaret gerginliği ateşkesinin biteceği 1 Mart tarihinden önce görüşmeyi reddetmesiyle karışık seyirde.

Ticaret Gerginlikleri Etkisiyle Avrupa Piyasaları Karışık, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin devlet Başkanı Xi jinping ile yapacağı görüşmeyi, iki ülke arasındaki ticaret gerginliği ateşkesinin biteceği 1 Mart tarihinden önce görüşmeyi reddetmesiyle karışık seyirde.

Aynı zamanda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit) hakkındaki belirsizlikler, AB'nin Brexit anlaşmasını yeniden değerlendirmeye yanaşmaması ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Brexit için kararlaştırılan süreye uyacağı konusundaki ısrarcı tutumu da hisse senedi piyasalarında karışık seyre yol açtı.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

FTSE yüzde 0.1,

DAX yüzde 0.21 düşerken,

CAC bir değişim göstermedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.06 değer kaybıyla 1.1335 düzeyine çekildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur Polislerden Kaçmaya Çalışırken Kendini Kitlediği Odanın Tavanı Çöktü

Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 13:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret Gerginlikleri Etkisiyle Avrupa Piyasaları Karışık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]