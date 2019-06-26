Ticaret gerilimi sonlanıyor mu?
10 dakika önce
ABD Hazine Bakanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin önemli açıklama yaptı.
ABD Hazine Bakanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin önemli açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:48
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