Son Dakika Haberleri: Ticaret gerilimi sonlanıyor mu?
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Ticaret gerilimi sonlanıyor mu?

10 dakika önce

ABD Hazine Bakanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin önemli açıklama yaptı.

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ABD Hazine Bakanı, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin önemli açıklama yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:48 
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Ekonomi
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