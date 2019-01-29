Son Dakika Haberleri: Ticaret Görüşmeleri Açıklamasıyla Asya Piyasaları Düştü

Ticaret Görüşmeleri Açıklamasıyla Asya Piyasaları Düştü

1 saat önce

– Asya hisse senedi piyasaları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'ın ABD ve Çin arasındaki 30 – 31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ticaret görüşmelerinin başında olacağı haberiyle, düştü.

Ticaret Görüşmeleri Açıklamasıyla Asya Piyasaları Düştü, System.String[]
Asya hisse senedi piyasaları, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer'ın ABD ve Çin arasındaki 30 – 31 Ocak tarihlerinde düzenlenecek ticaret görüşmelerinin başında olacağı haberiyle, düştü.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ticaret görüşmelerinin karmaşık konuları kapsadığını belirtirken, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedileceğini düşündüğünü söyledi.

Bunların yanında, ABD Adalet Bakanlığı'nın Huawei teknoloji firmasını sanayi casusluğu ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında durum şöyle;

Nikkei yüzde 0.55,

Kospi Composite yüzde 0.43,

Shanghai Composite yüzde 0.25,

Shenzen Composite yüzde 0.85 ve

S&P yüzde 0.3 düşerken,

Hang Seng yüzde 0.21 yükseldi.

Dolar, yene karşı yüzde 0.15 kazanımla 109.2915 değerinden işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:53 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
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