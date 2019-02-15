Ticaret görüşmelerine Washington'da devam edilecek
58 dakika önce
Pekin'de bugün 3. turu yapılan ticaret görüşmelerine gelecek hafta Washington'da devam edilmesine karar verildi.
Pekin
'de bugün 3. turu yapılan ticaret görüşmelerine gelecek hafta Washington
'da devam edilmesine karar verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:35
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