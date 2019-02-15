Son Dakika Haberleri: Ticaret görüşmelerine Washington'da devam edilecek

Ticaret görüşmelerine Washington'da devam edilecek

58 dakika önce

Pekin'de bugün 3. turu yapılan ticaret görüşmelerine gelecek hafta Washington'da devam edilmesine karar verildi.

Ticaret görüşmelerine Washington'da devam edilecek, System.String[]
Pekin'de bugün 3. turu yapılan ticaret görüşmelerine gelecek hafta Washington'da devam edilmesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:35 

Ekonomi
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