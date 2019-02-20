Son Dakika Haberleri: Ticaret Görüşmelerinin Olumlu Etkileriyle Asya Piyasaları Yükseldi

Ticaret Görüşmelerinin Olumlu Etkileriyle Asya Piyasaları Yükseldi

51 dakika önce

– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında, ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu yorumları Asya hisse senedi piyasalarını artı yönde etkiledi.

Ticaret Görüşmelerinin Olumlu Etkileriyle Asya Piyasaları Yükseldi, System.String[]
– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri hakkında, ABD Başkanı Donald Trump'ın olumlu yorumları Asya hisse senedi piyasalarını artı yönde etkiledi.

Gelişmelerin yanında, yerel basına yansıyan, Çin'in Afrika ve Latin Amerika için ayrılan iki devlet destekli yatırım fonunu birleştireceği haberi de piyasalardaki yükselişte etkili oldu.

Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle;

Shanghai Composite yüzde 0.2,

Shenzen Composite yüzde 0.39,

Hang Seng yüzde 0.94

Nikkei yüzde 0.7

Kospi Composite yüzde 1.09 ve

S&P yüzde 0.07 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
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