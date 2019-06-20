'Ticaret' görüşmesi yapacaklar
48 dakika önce
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin üst düzey yetkililerinin ticaret görüşmeleri yapacaklarını belirtti.
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin üst düzey yetkililerinin ticaret görüşmeleri yapacaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:53
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