Son Dakika Haberleri: 'Ticaret' görüşmesi yapacaklar
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'Ticaret' görüşmesi yapacaklar

48 dakika önce

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin üst düzey yetkililerinin ticaret görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

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Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve ABD'nin üst düzey yetkililerinin ticaret görüşmeleri yapacaklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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