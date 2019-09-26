"Ticaret hacmini 1 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz"

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski, iki ülke arasındaki 500 milyon avroluk ticaret hacmini, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar avroya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Mucunski, Trabzon Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Mucunski, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu ile bir araya geldi.

Ustaoğlu ile bir süre görüşen Mucunski, ilk kez geldiği Trabzon'un kendisini çok etkilediğini dile getirdi. Mucunski, "Burada yaşayan insanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem denizi hem dağları hem de yaylaları bir arada görme şansları var." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya'nın Türkiye ile ilişkilerinin mükemmel olduğuna dikkati çeken Mucunski, şöyle devam etti:

"Çok yakın ilişkilerimiz var ve kardeş uluslarız. Kültür ve gelenekler bakımından ortak zeminden geliyoruz. Geçmişte 500 yıllık bir yaşanmışlık var. Bugün bu ilişkilerin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz. İki ülke arasındaki 500 milyon avroluk ticaret hacmini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz. Eğitimde, turizmde, ticarette ve diğer alanlarda var olan ilişkilerimizi hep birlikte daha da geliştireceğiz."

"İlişkilerin gelişmesi için birlikte gayret göstereceğiz"

Vali Ustaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzon'un tarihi geçmişi ve kültürel değerleriyle bölgenin en önemli şehirlerinin başında geldiğini söyledi.

Kentin, İpekyolu güzergahında oluşunun da ayrıcalıklar getirdiğini aktaran Ustaoğlu, "Ticaretin merkezi konumundaki ilimiz son dönemde gelişen ticari hacminin yanında özellikle turizmde de çekim merkezi haline geldi." dedi.

Ustaoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilere de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"500 yıllık bir kader birliğimiz var. Tarihten beri iki ülke olarak ortak medeniyet ve kültür inşa ediliyor. İki ülke vatandaşları arasında çok güzel bir gönül köprüsü var. Bu tür karşılıklı ziyaretler bu bağın daha da güçlenmesine, ticari ve kültürel ilişkilerimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Türkiye-Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin gelişmesi için birlikte gayret göstereceğiz."