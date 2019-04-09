"Ticaret hacmini 500 milyon dolar olarak belirledik"
1 saat önce
Bolivya ile ticaret hacminin 113 milyon dolar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Morales'le bu rakamın düşük olduğunu ve 500 milyon dolar olarak ilk etapta belirmemizde fayda var dedik ve bunda mutabık kaldık" dedi.
Bolivya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:49
ile ticaret hacminin 113 milyon dolar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Sayın Morales'le bu rakamın düşük olduğunu ve 500 milyon dolar olarak ilk etapta belirmemizde fayda var dedik ve bunda mutabık kaldık" dedi.
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