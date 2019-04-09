Son Dakika Haberleri: "Ticaret hacmini 500 milyon dolar olarak belirledik"

"Ticaret hacmini 500 milyon dolar olarak belirledik"

1 saat önce

Bolivya ile ticaret hacminin 113 milyon dolar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Morales'le bu rakamın düşük olduğunu ve 500 milyon dolar olarak ilk etapta belirmemizde fayda var dedik ve bunda mutabık kaldık" dedi.

Bolivya ile ticaret hacminin 113 milyon dolar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Morales'le bu rakamın düşük olduğunu ve 500 milyon dolar olarak ilk etapta belirmemizde fayda var dedik ve bunda mutabık kaldık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:49 
Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya, Ekonomi
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