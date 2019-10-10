Son Dakika Haberleri: Ticaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu
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Ticaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu

2 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesine ticaret yapmak için gelen Alman vatandaşı Michael Oliver Frank, Müslüman oldu.

Ticaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesine ticaret yapmak için gelen Alman vatandaşı Michael Oliver Frank, Müslüman oldu.

İlçe müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Michael Oliver Frank, bir otomotiv firması ile ticaret yapmak için ilçeye geldi.

Bir süre ilçede kalan ve firma sahibi Tahsin Koyak ile dostluk kuran Oliver Frank, Türk misafirperverliğinden ve İslamiyetten etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.


Tahsin Koyak ile Turgutlu İlçe Müftülüğüne müracaat eden Frank, burada düzenlenen ihtida töreniyle kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslümanlığı seçmesinin ardından "Ali" adını alan Frank'a, Kur'an-ı Kerim ile İslam ilmihali hediye edildi.

Turgutlu, Oliver, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:50 Kaynak: AA
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