Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı - Son Dakika
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Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı

8 saat önce

ADANA'dan 5 yıl önce ticaret yapmak için gittikleri Suriye'nin Halep kentinde eşi ve 4 çocuğuyla birlikte YPG'li teröristlerce kaçırılan ve Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye dönen Necmiye Gök, o dönem Bağdat'taki bir kampta tutulduğunu öğrendiği eşi Mehmet Gök'ten bir daha haber alamadı.

Ticaret için gittiği Suriye'de YPG'liler kaçırdı, System.String[]

ADANA'dan 5 yıl önce ticaret yapmak için gittikleri Suriye'nin Halep kentinde eşi ve 4 çocuğuyla birlikte YPG'li teröristlerce kaçırılan ve Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'ye dönen Necmiye Gök, o dönem Bağdat'taki bir kampta tutulduğunu öğrendiği eşi Mehmet Gök'ten bir daha haber alamadı. Suriye'de 1 çocuğunu da kaybeden Necmiye Gök, eşinin yurda getirilmesi için yardım istiyor.

Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Gök (43), 2015 yılında eşi Necmiye Gök (34) ve çocukları Ahmet Şamil (14), Mustafa Hanzala (12), Huzeyfe (11) ve Hatice Gök (2) ile birlikte ticaret yapmak için Suriye'nin Halep şehrine gitti. Gök Ailesi, Suriye'deki iç savaşın şiddettinin artması üzerine 2016 yılında, Türkiye'ye dönme kararı aldı. Mayadin'e, oradan da Mümbiç'e geçen aile, Çobanbey'e ulaştığında ise YPG'li teröristlerce kontrol noktasında durduruldu.

AYRI KAMPLARA GÖTÜRÜLDÜLER

Teröristlerce alıkonulan Necmiye Gök çocuklarıyla birlikte Tel Abyad'taki kampa, Mehmet Gök ise başka bir kampa götürüldü. Burada işkence gördüğünü öne süren Necmiye Gök, açlık ve soğuktan 2 yaşındaki kızı Hatice'yi kaybetti. Necmiye Gök, eşinin yolladığı mektup ile Bağdat kentindeki bir cezaevinde olduğunu öğrendi.

BARIŞ PINARI HAREKATI SAYESİNDE KURTULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 9 Ekim 2019'da bölgedeki terör unsurlarını temizleyerek güvenli bölgeyi sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, YPG'li teröristlerin geri çekilmesiyle kampın kapıları açıldı. Necmiye Gök ve 3 çocuğu Türkiye'ye dönerken, Mehmet Gök'ten haber alınamadı. Gök Ailesi, Mehmet Gök'ün Türkiye'ye getirilmesi için devletten yardım bekliyor.

'EŞİMİN HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ'

Çatışmaların şiddetlendiği sırada DEAŞ terör örgütünün yoğun olduğu bölgeden bir kaçakçıya 6 bin dolar para vererek Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını söyleyen Necmiye Gök, teröristlere yakalanmalarının ardından YPG kamplarında yaşadıklarını anlattı. Tel Abyad'daki kampta koşulların çok kötü olduğunu belirten Necmiye Gök, "Kamp çok soğuktu, işkence görüyorduk. Aç bırakıyorlardı, dövüyorlardı. Oradaki herkesi DEAŞ'lı zannederek kamplara götürdüler. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra YPG'liler kaçtı, bize de kapıları açtılar. Eşimden ise en son haber aldığımda Bağdat'taydı. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Orada ne için tutuluyor bilmiyoruz. Canından endişe duyuyoruz. Her yere başvurduk ancak bir geri dönüş alamadık. Eşimin getirilmesini istiyorumö diye konuştu.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Mehmet Gök'ün annesi Hatice Gök ise (64), oğlundan uzun zamandır haber alamadığını ve onu çok özlediğini belirterek, "Çocuğumun buraya gelmesini istiyoruz. Geçen seneden beri gitmediğimiz yer kalmadı. Ne bir telefon, ne bir mektup hiçbir haber alamıyoruz. Önce Allah'tan, sonra devletten yardım istiyoruz. Çocuğum buraya gelsinö dedi.


Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:26 Kaynak: DHA
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