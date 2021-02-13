Ticaret İl Müdürlüğü esnafı denetledi - Son Dakika

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, ekipleriyle birlikte hafta sonu kısıtlamasında hizmet veren esnafı denetledi.

Dalgalı, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu sahada çalıştıklarını ve denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde hafta içi yapılan denetimlerin yanı sıra, hafta sonu için de 4 farklı ekip oluşturulduğunu anımsatan Dalgalı, kısıtlama kapsamında koronavirüsle mücadele kurallarına aralıksız uyulmasını istediklerini kaydetti.

Dalgalı, esnafa maske hediye ettiklerini, mesafe ve hijyen kurallarına özellikle uyulması uyarısı yaptıklarını da ifade etti.