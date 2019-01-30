Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Ekipleri Pazar Tezgahlarını Denetledi

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri pazar tezgahlarını denetlediKIRIKKALE - Akdeniz ve Ege'de yaşanan doğal afetin ardından Kırıkkale'deki pazar tezgahlarında sebze ve meyve fiyatlarını etkiledi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri pazar tezgahlarını denetledi



KIRIKKALE - Akdeniz ve Ege'de yaşanan doğal afetin ardından Kırıkkale'deki pazar tezgahlarında sebze ve meyve fiyatlarını etkiledi. Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen talimatın ardından Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü ve Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekipleri, Çarşamba pazarında alış ve satış fiyatlarının denetimini yaptı.

Kırıkkale'de Çarşamba pazarında fiyat denetimine çıkan ekipler, tezgahlardaki sebze ve meyvelerin alış ve satış fiyat etiketlerini inceleyerek piyasanın kontrol altında tutulması hedefleniyor. Bazı pazarcı esnafı fiyatların yüksek olduğundan dolayı şikayet etti, bazıları ise İstanbul ve büyükşehirlerdeki fiyatlardan ucuza sattıklarını söyledi. Esnaflar satış yaptığı üründen yüzde 15 ile 20 arasında kar elde ediyor. Pazar tezgahlarındaki en yüksek fiyat olan kıl biberin kilosu 15 liradan satılırken, patlıcan 12 lira, dolmalık biber 12 lira, domates 4 lira, patatesin 3 kilosu 10 lira, salatalık 4 lira, kabak 6 lira, sarımsak 15 lira, pırasa 6 lira, ıspanak 6 lira, limon 5 lira ve soğan ise 4 lira, portakal 1,5 liradan satışa çıkartılıyor.

"Antalya'daki hortum bizleri etkiledi"

Bir pazarcı esnafı ise "Antalya'daki bu felaketlerden dolayı sel felaketleri, hortum bunları etkiliyor. Tabi ki buraya da yansıyor. Buradan halka yansıyor. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yani biz pahalı alıyoruz. Mecburen de ufak bir cüzi karla satıyoruz. Hava şartlarından dolayı" şeklide konuştu.

"Bakanlığımız fiyat denetimi için 81 ile talimat gönderdi"

Pazar, market, manav ve sebze ve meyve hallerdeki fiyatların denetlenmesi için 81 ile talimat gönderildiğini ifade eden Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, "Bakanlığımızın bu hafta bizlere Ticaret İl Müdürlüklerine gönderdiği talimat gereği Ticaret Bakanlığının 81 vilayetinde ve ilimiz Kırıkkale'de de sebze ve meyve fiyatlarını denetime başlamış bulunmaktayız. Pazartesi günü marketleri manavları gezdik. 30 üründe alış ve satış fiyatlarını öğrendik, notlarımızı aldık. Bugün Pazar yerindeyiz yarında yine Pazar yerindeyiz. Önümüzdeki haftalarda yine markettir, pazardır, manavdır gezmeye devam edeceğiz" dedi.

"Piyasayı kontrol altında tutacağız"

Alınan notlar ile birlikte alış ve satış fiyatlarını Ticaret Bakanlığına gönderileceğini kaydeden Çetiner, "Eğer ki bunların içerisinde fahiş fiyat varsa bu fahiş fiyatı tutanak haline getirip bakanlığımızın rekabet kuruluna bildireceğiz. Halkımız müsterih olsun Kırıkkale'deki alış ve satış fiyatlarına bakıldığında normal fiyatlar. Bunları tek tek inceliyoruz. Haldeki fiyatlara baktığımızda alış satış fiyatlarında çok büyük kar oranları yok. 10 lira aldıkları patlıcanı 12 liraya satıyorlar. 8 liraya aldıkları ıspanağı 10 liraya satıyorlar. Yani yüzde 20 ile 25 civarında esnaf bir kar koymuş. Meyve sebzede çok firede veriyor. Baktık mesela karnabaharda ciddi fireler var. Yüzde 30 oranında fire veriliyor. Ispanakta fireler veriliyor. Domateste çürümeler var. Yüzde 15 civarında fire var, yüzde 8'de KDV'si var, yüzde 15'de kar koyduğumuzda bu da yüzde 30-35'i bulabiliyor. Bunlar zaten normal fiyatlar. Kırıkkale'deki fiyatlarımız makul ama bu denetimler devam edecek. Yıl boyunca patlıcandır, domatestir tüm böyle sebze meyve fiyatlarımızın denetimleri denetleyerek piyasayı kontrol altında tutacağız" diye konuştu.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğunu Sokak Ortasında Öldürdü

İntihar Eden Beylikdüzü Belediyesi Memurunun Yakınından İmamoğlu'na Sert Tepki: Sana Kafa Atasım Var

Son Dakika! Galatasaray, Kasımpaşa'dan Diagne'yi Transfer Etti