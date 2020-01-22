Ticaret il Müdürü Acar kadınlara kooperatifciliği anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ticaret il Müdürü Acar kadınlara kooperatifciliği anlattı - Son Dakika

Ticaret il Müdürü Acar kadınlara kooperatifciliği anlattı

6 saat önce

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, kooperatif kurmayı planlayan kadınlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ticaret il Müdürü Acar kadınlara kooperatifciliği anlattı, System.String[]

Düzce Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, kooperatif kurmayı planlayan kadınlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan Ticaret ve İl Müdürü Çiğdem Acar, "Kadının ekonomik faaliyette riski az ve sosyal yaşamda daha etkin olmasını sağlayacak en önemli yöntem kooperatifçiliktir" ifadelerinde bulundu.


Düzce Ticaret ve İl Müdürlüğü ve Kadın Girişimciler Kurulu ortaklığında, kooperatif kurmayı düşünen kadınlara Kadın Kooperatiflerinin kuruluşu hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, TOBB Düzce Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, kooperatif kurmak isteyen kadınlar katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar; "Kadının toplum içindeki yeri ve önemi oldukça büyüktür. Nesillerin çoğalmasında doğurgan rolü üstlenen kadınların, sosyal yaşam ve ekonomi içinde de etkin rol alması toplumların kazancına olacaktır. Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar, kadının kendisini psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkilediği kadar, ailesi ve toplum içinde ki yeri bakımından da olumsuz sonuçları olmaktadır. Tüm ekonomik sistemlerde kadınların iş yaşamı ve iş gücüne katılımı bakımından dezavantajlı oldukları kabul edilmektedir. Kadının ekonomik faaliyette riski az ve sosyal yaşamda daha etkin olmasını sağlayacak en önemli yöntem kooperatifçiliktir. Kadın kooperatifleri, kooperatifin ruhuna uygun olarak kadınlara sosyal yaşamda olduğu kadar ekonomik hayatta da katkılar sağlamaktadır. Bilhassa dikiş, nakış, keçe yapımı, seramik, cam yapımı, el ürünleri tasarımı, moda tasarımı, takı tasarımı, ev yemekleri, unlu gıda yapımı, pasta-çikolata yapımı ve süslemecilik gibi beceri kazandırma ve gelir temin eden uğraşılara da fırsat oluşturmaktadır" dedi.


Ticaret İl Müdürlüğü uzmanı Ayşe Şeyma Yazır, toplantıda katılımcılara; Kooperatif nedir, nasıl kurulur, kimler ortak olabilir, Mevcut kooperatiflere nasıl ortak olunur, Kooperatiflerin organları nelerdir, Yerel idarelerin rolü ve önemi, Sürdürülebilir Kadın Kooperatifleri için neler yapılması gerektiği konularında bilgiler verdi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
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