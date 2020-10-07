Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem tavsiyeler verdi - Son Dakika

Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem tavsiyeler verdi

07.10.2020 17:33
Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem tavsiyeler verdi, System.String[]

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle okul alışverişi yapacak velilere dikkat etmeleri konular hakkında bilgi verdi.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, okulların yüz yüze eğitime başlayacak olması nedeniyle okul alışverişi yapacak velilere dikkat etmeleri konular hakkında bilgi verdi.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden uzaktan eğitim sonrası kısmi olarak okulların yüz yüze eğitime geçmesi sonrası velileri uyardı. Eğitim ve öğretim için alınacak malzemelerin sağlık açısından önemine değinen Maden, velileri yapacakları alışverişler için ise hem uyarı hem de tavsiyelerde bulundu.

Maden açıklamasında: "Bakanlığımızca güvensiz bulunan ürünlerin firmalar tarafından duyurularının yaptırılmasına ek olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sisteminde (GUBİS) de ilan edilerek tüketicilerin hızla bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Söz konusu sisteme, tüketicilerimiz www.guvensizurun.gov.tr ve www.gubis.gov.tr adresli internet sitelerinden ulaşabilmektedir. Bakanlığımızca ürün güvenliği denetimleri yapılmakla birlikte Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin etkinliğinin artırılabilmesi için, ebeveynlere de büyük sorumluluk düşmektedir. Anne ve babaların çocukların sağlıklı yetişmesi için ürün alırken bilinçli olmaları ve aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını sorgulamaları gerekmektedir" diye konuştu.

Okul malzemeleri alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili bilgi veren Maden; "Kırtasiye ve okul malzemesi alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıralayabiliriz; kırtasiye ürününü seçerken üretici veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Özellikle okul çantalarında merdiven altı diye tabir edilen markası - modeli belli olmayan üretici/ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünler tercih edilmemelidir. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle boya kalemlerinde- CE işareti ve "EN 71 standardına uygundur" ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Sprey boyalar ve yapıştırıcılarının su bazlı olması ve solvent içermemesi gerekmektedir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması gerekmektedir. Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin Ticaret Bakanlığı ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'na 7 gün 24 saat boyunca başvurabilecektir. Tüketicilerimizin mutlaka ithalatçısı ya da üreticisi belli, etiketli, markası belli olan ürünleri satın almaya dikkat etmeleri, ucuz diyerek çocuklarımızın sağlığına zarar verecek kalitesiz kırtasiye ve giyim ürünlerini almamaya özen göstermeleri gerektiğini belirterek yüz yüze başlayacak yeni eğitim öğretimin öğrencilerimize velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem tavsiyeler verdi

Zonguldak, Ticaret, Maden, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ticaret İl Müdürü Maden velileri hem uyardı hem tavsiyeler verdi - Son Dakika

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