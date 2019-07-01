Son Dakika Haberleri: Ticaret iyimserliği etkisiyle altın fiyatları düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

Ticaret iyimserliği etkisiyle altın fiyatları düştü

38 dakika önce

– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştükten sonra, uygulanması planlanan ek gümrük vergilerini ertelediğini açıklaması etkisiyle yatırımcıların risk iştahının artarken altın fiyatları 1,400...

Ticaret iyimserliği etkisiyle altın fiyatları düştü, System.String[]
– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştükten sonra, uygulanması planlanan ek gümrük vergilerini ertelediğini açıklaması etkisiyle yatırımcıların risk iştahının artarken altın fiyatları 1,400 doların altına geriledi.
Gelişmeler etkisiyle:
altın yüzde 1.73 düşüşle 1,386.5 dolara,
gümüş yüzde 0.68 düşüşle 15.21 dolara gerilerken,
paladyum yüzde 0.22 artışla 1,540.82 dolara yükseldi


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
donald trump, ticaret, çin, ABD, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazetecilere S-400 açıklaması Telefonlar havadan şarj olacak Altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte güncel fiyatlar Güzel oyuncu İrem Sak'ın mayolu fotoğrafına beğeni yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 12:27:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ticaret iyimserliği etkisiyle altın fiyatları düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]