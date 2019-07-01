Ticaret iyimserliği etkisiyle altın fiyatları düştü
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– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştükten sonra, uygulanması planlanan ek gümrük vergilerini ertelediğini açıklaması etkisiyle yatırımcıların risk iştahının artarken altın fiyatları 1,400...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:49 Kaynak: DHA
– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması ve ABD Başkanı Donald Trump
'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile görüştükten sonra, uygulanması planlanan ek gümrük vergilerini ertelediğini açıklaması etkisiyle yatırımcıların risk iştahının artarken altın fiyatları 1,400 doların altına geriledi.
Gelişmeler etkisiyle:
altın yüzde 1.73 düşüşle 1,386.5 dolara,
gümüş yüzde 0.68 düşüşle 15.21 dolara gerilerken,
paladyum yüzde 0.22 artışla 1,540.82 dolara yükseldi
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