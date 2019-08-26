"Ticaret kenti"nin çarşı, pazarında gurbetçi bereketi

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketleri Kayseri'ye gelen gurbetçiler, hem tatil süresince hem de dönüş yolunda yaptıkları alışverişlerle esnafın yüzünü güldürüyor.

Memleket hasretiyle baba ocağına dönen gurbetçilerin yoğunluğu temmuz ayı itibarıyla birçok şehirde kendini hissettirirken, piyasayı hareketlendirdiği için en çok esnafı memnun ediyor.

Pastırma, sucuk, mantı götürüyorlar

Evlatlarını memleketlerinde evlendirmek isteyen gurbetçi aileler, düğün alışverişi için 6 bin yıllık ticari geçmişe sahip Kayseri'de tarihi Kapalı Çarşı'yı tercih ederken, yaşadıkları ülkelere dönerken de pastırma, sucuk, mantı gibi yöresel lezzetleri beraberinde götürüyor.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, AA muhabirine, Anadolu'ya temmuz ayından itibaren gurbetçi akını olduğunu söyledi.

Gurbetçilerin şehre hareket ve bereket getirdiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Yabancı turist gibi döviz bırakıyorlar. Geldikleri zaman her sektöre faydaları dokunuyor. Çarşı, pazar bütün sektör hareketleniyor. Oğullarını burada evlendirip, kızlarını burada gelin ediyorlar. Kuyumcusundan altınlarını alıyorlar, düğün için alışveriş yapıyorlar, düğün salonları tutuyorlar, sağlık hizmetlerini alıyorlar. Biz de esnaflar olarak gurbetçi kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kamu kurumlarımızdan bazı konularda tolerans tanımalarını rica ediyoruz. Esnafımızın yüzü gülüyor, onları en iyi şekilde ağırlıyorlar. Sağlıklı gitmelerini diliyoruz, her yıl gelirken beraberinde çocuklarını da getirmelerini istiyoruz. Buranın adetlerini, ananelerini yeni nesil unutmasın istiyoruz."

"Kayseri tercih edilen bir kent"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç de Kurban Bayramı'nda piyasada yaşanan hareketliliğin gurbetçi sezonunda da sürdüğünü dile getirdi.

Önceki yıllarda ilk gurbetçi kafilesini havaalanında davul zurnalarla karşıladıklarını hatırlatan Övüç, gelecek yıllarda da daha kapsamlı karşılama törenleri yapmayı planladıklarını belirtti. Övüç, şöyle devam etti:

"Gurbetçilerin ekonomiye katkısı yadsınamayacak kadar çok. Kuyumcularda, çarşılarda, pastırma ve sucuk dükkanlarında hareketlilik var. Kayseri ticaret ve esnaf şehri olduğu için tercih edilen bir kent. Kayseri esnafının üç dönemi vardır. 'Buğday dönemi', 'Almancı dönemi' ve 'pancar dönemi.' Esnafın bu aylardan kazançlı çıkmasını diliyoruz. Kentimizdeki gurbetçilerin birçoğu Kırşehir, Sivas, Yozgat ve Nevşehir'den gelen gurbetçiler."

Kuyumcu esnafından İhsan Gülderdi de son bir aydır gurbetçilerin gelmesiyle sektörün hareketlendiğini ifade etti.

Gülderdi, "Onların parasının değer kazanması da hareketlilikte etkili. Müşterinin beğendiği ürüne 3 bin lira diyoruz, çok geliyor, sonra 480 avro deyince ucuzmuş diye alıyorlar. Epey bereketli geçti bizim için, bu ay sonuna kadar da devam etmesini bekliyoruz. Gurbetçiler daha çok yatırım amaçlı altın alıyorlar." dedi.