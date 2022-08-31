Tez-Koop-İş: "Yaşanan Krizin Faturası Sürekli Üyelerimize Kesilmeye Çalışılmaktadır" - Son Dakika
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Tez-Koop-İş: "Yaşanan Krizin Faturası Sürekli Üyelerimize Kesilmeye Çalışılmaktadır"

31.08.2022 15:46

Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli ve Bartın şubelerinde üyelerinin işten çıkarılmasıyla ilgili “Ekonomik sorunlarının çözümü için sayısız feragatte bulanan sendika üyelerimiz değilmiş gibi yaşanan krizin faturası sürekli üyelerimize kesilmeye çalışılmaktadır” açıklamasını yaptı.

Ticaret Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş), TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kocaeli ve Bartın şubelerinde üyelerinin işten çıkarılmasıyla ilgili "Ekonomik sorunlarının çözümü için sayısız feragatte bulanan sendika üyelerimiz değilmiş gibi yaşanan krizin faturası sürekli üyelerimize kesilmeye çalışılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Tez-Koop-İş Sendikası, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli ve Bartın şubelerindeki işten çıkarmalarla ilgili basın açıklaması yaptı. EMO önünde yapılan açıklamayı Tez-Koop İş Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Özgen okudu. Açıklama şöyle:

"Uzun yıllardır örgütlü olduğumuz ve pek çok toplu sözleşme imzaladığımız Elektrik Mühendisleri Odası'na bağlı Kocaeli Şubesi tarafından 2 arkadaşımız işten çıkarıldı. Kocaeli Şubesi tarafından aylardır ısrarla ve oda merkezine sürekli yazılı talepte bulunularak yürütülen; pek çok kez reddedilse de nihayetinde ayın 25'inde yapılan toplantı ile Oda Yönetim Kurulu tarafından da onaylandığını öğrendiğimiz ve bugün itibariyle iş akitleri sonlandırılacak olan 2 arkadaşımızın yanında olduğumuzu göstermek, mücadelelerini büyütmek ve kararın geri çekilmesini talep etmek için buradayız.

Biz burada açıklama yaparken Elektrik Mühendisleri Odası'nın tüm şube ve temsilciliklerinde çalışan üyelerimiz de iş bırakarak taleplerimizi bulundukları iş yerlerine taşıyorlar.

"KARARIN HUKUKSUZ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZİYOR VE HIZLICA GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Yürürlükte olan toplu sözleşmemizin 9. maddesinde 'Disiplin Kurulu Kararı olmadan işçinin işine son verilemez…' ve geçici 4. maddesinde 'Sözleşmenin yürürlük süresince 'ekonomik gerekçeler ile işçinin işine son verilemez' hükümleri yer almasına rağmen alınan bu kararın hukuksuz olduğunun altını çiziyor ve hızlıca geri çekilmesini istiyoruz.

"KRİZİN FATURASI SÜREKLİ ÜYELERİMİZE KESİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Yaşanan ekonomik krizin ve odaların içerisinde bulunduğu finansal sorunların sorumlusu çalışanlar değil, çalışanların yıllardır yaptıkları uyarılara ve önerilere kulak tıkayan oda yöneticileridir. Son 10 yılda imzalanan 5 sözleşme döneminde TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkı dışında iyileştirme almadan çalışan ve odanın ekonomik sorunlarının çözümü için sayısız feragatte bulanan sendika üyelerimiz değilmiş gibi yaşanan krizin faturası sürekli üyelerimize kesilmeye çalışılmaktadır.

Emek ve Meslek Örgütü olarak tanımladığımız EMO'nun Kocaeli Şubesi tarafından yazılan iş akdi feshi yazılarında insan kaynakları yönetiminden, gelir-gider dengelerinden, çıkartılan işçi arkadaşımızın yerine dışarıdan hizmet alımı yapılarak taşeronlaştırma adımları atılacağından bahsedilmektedir. Yasada 'Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu' olarak tanımlanan EMO'nun faaliyetlerinin kamusal faaliyet olduğu, kamusal faaliyetlerin yürütülürken 'kar-zarar' hesabı yapılamayacağı unutulmaktadır. Sendikamızın yıllardır mücadele ederek kazandığı ve kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirildiği bir kesitte bu taşeronlaştırma adımına da söyleyecek söz bulamıyoruz.

"KOCAELİ ŞUBE YÖNETİMİNİ BU TUTUMUNDAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Bu anlayışla yeni karşılaşmıyoruz. Kocaeli Şube Yönetim Kurulu, 2021 yılı sonunda da şubede sendikasızlaştırma adımı atmış; sendikalı çalışanların tamamı demek olan 5 arkadaşımız için iş akdi feshi yazısı yazmıştı. Akabinde farklı farklı yazılarla tekrarlanan bu talep sendikamızın karşı duruşu ve EMO Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla reddedilmişti. Reddedilen taleplerinin ardından ısrarla taleplerini sürdüren ve sonuçta 2 arkadaşımızı işsiz bırakma kararını aldıran Kocaeli Şube Yönetimi'ni bu tutumundan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Sendikamıza, sendikal örgütlüğümüze ve sendikamız üyesi çalışan arkadaşlarımıza dönük her türlü sorunda çözüm mekanizmaları yasa ve toplu sözleşmemizde tanımlanmıştır. Bu kurulları işletmeden, işten atılmak istenen arkadaşlarla en ufak bir diyalog bile kurmadan, alınan kararların hem işçi arkadaşlarımız hem oda açısından hangi sonuçları doğurabileceğini düşünmeden, alelacele alınmış bu karar iş barışını bozmuştur.

İş barışının yeniden tesisi ve huzurlu bir çalışma ortamının tekrar tesisi için, alınan kararın geri çekilmesini ve arkadaşlarımız işine devam etmesini istiyoruz. Gereği yapılmadığı takdirde eylemlerimize devam edeceğimizi ve arkadaşlarımızın işe iadesi için yasal yollara başvuracağımızı basın ve kamuoyuna ilan ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

Sendika, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tez-Koop-İş: 'Yaşanan Krizin Faturası Sürekli Üyelerimize Kesilmeye Çalışılmaktadır' - Son Dakika

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