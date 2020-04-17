Ticaret Odası Başkanı Günay'dan,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, mülk sahiplerine, kiracılarına destek için "erteleme ve indirim" yapmaları çağrısında bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini, bugünlerin ancak karşılıklı anlayış ve beraberlikle atlatılacağını belirtti.

Salgının her kesimi etkilediğini ve etkilemeye devam edeceğini aktaran Günay, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirdiği takdirde sosyal ve ekonomik olumsuzlukları minimum seviyeye çekebiliriz. Bu süreçte iş yeri kiralarınızda indirim ve ertelemeye gidin. Yaşanan salgın ve alınan tedbirler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ticari faaliyetler, ticaret erbabını zor durumda bırakmakta. Özellikle merkez Süleymanpaşa ve ilçelerimizde yüksek kiralar ödeyerek faaliyetlerine devam eden üyelerimiz şu an kepenk kapatmış durumda. Ancak kiralar işlemeye devam ediyor.

Mülk sahiplerinden toplumsal dayanışma çerçevesinde mülk sahibi - kiracı ilişkisinin de zedelenmemesi için esnafımıza destek olmaları için çağrı yapıyoruz. Başta virüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan iş yerlerinin mülk sahipleri olmak üzere, esnaftan kira bedellerinde indirim/öteleme ve bir süre kira almama gibi uygulamalar ile destek olmalarını bekliyoruz."