Ticaret Odası Başkanı Ülken, 2019 Yılının İlk İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, 2019 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından, ihracat rakamları ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, 2019 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından, ihracat rakamları ile ilgili değerlendirmede bulundu.



Aydın'da 2019 yılı Ocak ayında toplam ihracat yaklaşık 42 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta 2018 yılını artış ile kapatan Aydın İlinin ihracatında, 2019 yılı Ocak ile geçen yılın aynı ayını karşılaştırdığımızda yüzde 11,74'lük bir düşüş gözlendi. Geçen yılın aynı ayı ile yapılan karşılaştırmada en büyük düşüş yüzde 92,02 ile çelik ihracatında yaşandı. Halı ihracatında yaşanan yüzde 240,42 ve Elektrik, Elektronik ürünlerinde yaşanan yüzde 100,95'lik artışlara rağmen inşaat sektöründe yaşanan küresel daralma sebebiyle Çimento gibi inşaat ürünleri ihracatında yaşanan yüzde 90,52'lik düşüş Aydın'ın toplam ihracatının geçen yılın aynı ayına göre eksi de kalmasına yol açtı.



2019 yılı Ocak ayında da ülke bazında en çok ihracatı AB ülkeleri ve ABD ile yaptığımız gözlendi. İtalya ile yaptığımız ihracatta düşüş yaşansa da 2019 Ocak ayında da en çok ihracat yaptığımız AB ülkesi oldu. Geçen yıla göre ihracatımızı yüzde 42 artırdığımız İspanya en çok ihracat yaptığımız 2. AB ülkesi oldu. Bu ülkeleri sırası ile Almanya, ABD ve Hollanda takip etti. 2019 yılı Ocak ayı verilerinde an çok dikkati çeken ise Aydınlı ihracatçıların yeni pazarlardaki başarısı oldu. Geçen yılın Ocak ayına göre Kolombiya pazarındaki ihracatını yüzde 441 artıran Aydın, Kuveyt pazarında yüzde 400 ve Cezayir pazarında da yüzde 315'lik bir artış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı ayına göre İhracatımızın en çok düştüğü ülke %85 ile İran oldu. İran'ı Kanada ve İsrail takip etti. En beklenmedik düşüş ise yüzde 62 ile Hollanda da gerçekleşti.



2019 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarına göre Türkiye genelinde kendine 25. sırada yer bulan Aydın, 2017 yılı gayri safi yurt içi hasılasına göre oluşturulan klasmanda ise 6. sırada yer aldı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydın'ın ihracatının Ocak ayı rakamlarına bakıldığında 2019 yılına ilin genel ortalamasında bir başlangıç yaptığını belirtti. Aydın'ın cari açığa olumlu katkı yaptığının altını çizen Ülken, "Aydın'ın kendi klasmanında, kendi dengindeki iller arasında 6. olması önemli bir gösterge. AYTO olarak biz de ihracatı artırmak için projeler geliştiriyoruz. İlk etapta Türkiye'de sadece 16 ilde açılan AYTO İhracat Destek Ofisimiz çalışmalarına devam ediyor. Çok yakında kamuoyu ile paylaşacağımız bir projemiz daha var. Amacımız, kısa vadede her yıl ihracat rakamlarını artırmak, uzun vadede ise Aydın'ı ihracatta Ege Bölgesi'nde ilk 2'nin içerisine sokmaktır" dedi. - AYDIN

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