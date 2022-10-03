TİCARET ODASI'NDA SEÇİM GÜNÜ

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) üyeleri, 80 meslek komitesinde yer alacak meclis ve meslek komitesi üyelerini seçmek için bugün sandık başına gitti.

İzmir Ticaret Odası'nın Gaziemir Fuarizmir'de gerçekleştirilen seçimlerinde üyeler 4 yıl sonra sandık başına giderek komite ve meclis üyelerini belirleyecek. Seçimde 80 meslek komitesinde yer alacak 452 komite üyesi ile 186 meclis üyesi belirlenecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Meclis ve meslek komitesi üyelerinin seçiminin ardından 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak seçimde ise yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, birlik genel kurul delegeleri ve meclis başkanlık divanı belirlenecek. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, seçimin demokratik bir ortamda geçtiğini dile getirerek, Seçilmek kadar seçmek de büyük bir sorumluluk. 17.00'de sandıklar kapanacak ve ondan sonra da inşallah sonuçları hep beraber karşılıyor olacağız. Bir önceki seçime göre daha fazla sayıda tek listenin yarıştığı, ondan dolayı da daha sakin, daha az kalabalığın olduğu bir seçimi görüyoruz ama görüyorum herkes mutlu. Heyecan içinde bir yarış ifadelerini kullandı.