Ticaret odasında kişisel verilerin korunması eğitimi verildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda Kastamonu Serbest Mali Müşavirler Odası ve EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. işbirliğiyle eğitim toplantısı düzenlendi.



Eğitimde kişisel verilerin korunması, VERBİS, e-fatura, e-defter, e-arşiv fatura, e-imza, kep, e-bordro, e-mutabakat ve e-yedeklenmenin mükelleflere, mali müşavir ve muhasebecilere sağladığı avantajlar anlatıldı.



EDM Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. yetkisi Tansu Uslu, "Şirketimiz 2010 e-dönüşüm sektöründe hizmet vermektedir. Yaklaşık 150 bin tane kurumsal müşterimiz var. Bunun yanında Gelir Dairesi Başkanlığından saklama dahil olmak üzere tüm lisanslarımız mevcuttur. Yine Bilgi Teknolojileri Kurumundan elektronik imza, kayıtlı elektronik posta yetkimiz bulunuyor. Saklamalarımızı Türkcell'in veri merkezinde 4 farklı yer yapıyoruz. 48'ez kadar da tüm verileri geriye alabiliyoruz. Yazılım tamamen kendi kadromuz tarafından yapılıyor. Yüzde 100 tamamen yerli teknoloji tarafından Türkiye genelinde 300'e yakın dönüşüm hizmet merkezi mevcuttur. 200'ün üzerindeki muhasebe programına da hizmet veriyoruz" diye konuştu.



509 nolu tebliğin getirdikleri anlatıldı



509 No'lu tebliğ öncesine değinerek sözlerine devam eden Uslu, "Yıllık cirosu 10 milyonun üstü olan firmaların e-fatura zorunluluğu vardı ve aynı zamanda bu firmalarda e-defter zorunluluğu da vardı. Yine herhangi bir ciroya bakılmaksızın, tütün ve alkol piyasasının üreticileri ve dağıtıcıları bu zorunluluktaydılar. Onlarda aynı zamanda defter zorunlusuydu. Yine yıllık cirosu 5 milyon TL olan ama bunun yanında internetten satış yapanlara e-arşiv fatura zorunluluğu vardı. Dolayısıyla 509 No'lu tebliğden itibaren onlara e-defter zorunluluğa gelmiş oldu. 509 No'lu tebliğe kadar hayatımızda sadece 3 tane e-fatura, mükellef grubu vardı. 509 No'lu tebliğ ile birlikte yine 2018 yılı cirosu 10 milyon TL olan mükellefler; e- fatura, e-arşiv fatura, e-defter ve e-defter saklamaya 1 Ocak 2020 itibaren zorunlu hale geçecekler. E-fatura ve e-arşiv fatura artık birbirinden kesinlikle ayrılmayacaklar. İkisini de kullanma zorunluluğu var. Aynı şekilde de e-defter ve defter saklamada kardeş oldu. Artık eski defterlerde dahil olmak üzere defterler saklama yetkisi olan firmalarda saklanacak. Bunlar saklamacı kuruluşa devredilecek" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU