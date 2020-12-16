Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü - Son Dakika

Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü

16.12.2020 12:01
Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü, System.String[]

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında güvenli ticaret protokolü imzalandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Bankası arasında güvenli ticaret protokolü imzalandı. Protokole göre, oda üyelerine Ziraat Bankkart Başak aracılığı ile mal alım satımların uzun vadeli imkan sunulacak.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odasında imzalanan protokole Oda yönetim kurulu başkanı Paşa Ağdemir ve Ziraat Bankası Gemlik Şube Müdürü Zeki Uysal imza koydu. İmza töreninde GTSO Genel sekreteri Emre Gemicioğlu'da hazır bulundu. Protokol ile alakalı bilgilendirme yapan Ziraat Bankası Şube müdürü Zeki Uysal, Güvenli Ticaret Sistemi: Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ile; "Alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor, üye işyeri ve kurumsal kart alt yapımız üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sunuyoruz. Böylece alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabileceklerdir. Sisteme katılan alıcı ve satıcılar kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapacak, bu sayede iş hacimlerini arttıracaklardır. "Alıcı ve satıcı arasındaki tahsilat riski ortadan kalkacak, alıcıların ürün ve hammaddeye daha hızlı ulaşmaları sağlanacak" dedi.

Zeki Uysal, "Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar ve vadeli kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini de esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor" ifadesini kullandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odası başkanı Paşa Ağdemir de imza töreninde yaptığı değerlendirmede, "Pandemi sürecinin devam etmesiyle birlikte, üyelerimizin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi adına kurum ve kuruluşlar tarafından alternatif mekanizmalar geliştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası işbirliğinde Oda üyelerinin mal alımlarında esnek vadelendirme ve taksit imkanı sağlayarak nakit akışını kolaylaştıracak olan "Bankkart güvenli ticaret protokolünü" hayata geçirmiş bulunuyoruz. Proje, taraflar arasındaki ticaretin kart sistemi üzerinden güvenle yapılmasını ve iş hacimlerinin büyütülmesini amaçlıyor. Bu sayede tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz. Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcı üyelerimizin güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz" dedi. - BURSA

Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü
Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü

Ziraat Bankası, Zeki Uysal, Ticaret, Gemlik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ticaret Odasından güvenli ticaret protokolü - Son Dakika


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