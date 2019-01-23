"Ticaret savaşı" yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor
1 saat önce
Devam eden müzakere sürecine rağmen ticaret savaşı endişesi yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor.
Devam eden müzakere sürecine rağmen ticaret savaşı endişesi yatırımcıyı tedirgin etmeyi sürdürüyor. Pekin
'in ardından bu ay sonu Washington
'da başlayacak üst düzey görüşmeler öncesi risk iştahı zayıfladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:37
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