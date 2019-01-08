Ticaret savaşında hava yumuşadı
55 dakika önce
Çin ve ABD yetkilileri Pekin'de ticaret savaşlarını görüşmek üzere bir araya geldiler.
Çin
ve ABD
yetkilileri Pekin
'de ticaret savaşlarını görüşmek üzere bir araya geldiler. Taraflardan iyimser açıklamalar gelirken, dün Çin, ABD'den son bir aydaki üçüncü büyük soya fasulyesi alımını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30
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