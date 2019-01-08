Son Dakika Haberleri: Ticaret savaşında hava yumuşadı

Ticaret savaşında hava yumuşadı

55 dakika önce

Çin ve ABD yetkilileri Pekin'de ticaret savaşlarını görüşmek üzere bir araya geldiler.

Ticaret savaşında hava yumuşadı, System.String[]
Çin ve ABD yetkilileri Pekin'de ticaret savaşlarını görüşmek üzere bir araya geldiler. Taraflardan iyimser açıklamalar gelirken, dün Çin, ABD'den son bir aydaki üçüncü büyük soya fasulyesi alımını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 

Pekin, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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