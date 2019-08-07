Ticaret savaşında yeni cephe kurlar üzerinden açıldı
1 saat önce
ABD Maliye Bakanlığı, Çin'in dolar/yuan paritesinin 7 seviyesini geçmesine izin vermesinin ardından Çin'i resmen "kur manipülatörü" ilan etmesiyle ticaret savaşında yeni bir safhaya geçildi.
ABD Maliye Bakanlığı
, Çin'in dolar/yuan paritesinin 7 seviyesini geçmesine izin vermesinin ardından Çin'i resmen "kur manipülatörü" ilan etmesiyle ticaret savaşında yeni bir safhaya geçildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:19
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