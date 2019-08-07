Son Dakika Haberleri: Ticaret savaşında yeni cephe kurlar üzerinden açıldı
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Ticaret savaşında yeni cephe kurlar üzerinden açıldı

1 saat önce

ABD Maliye Bakanlığı, Çin'in dolar/yuan paritesinin 7 seviyesini geçmesine izin vermesinin ardından Çin'i resmen "kur manipülatörü" ilan etmesiyle ticaret savaşında yeni bir safhaya geçildi.

Ticaret savaşında yeni cephe kurlar üzerinden açıldı, System.String[]
ABD Maliye Bakanlığı, Çin'in dolar/yuan paritesinin 7 seviyesini geçmesine izin vermesinin ardından Çin'i resmen "kur manipülatörü" ilan etmesiyle ticaret savaşında yeni bir safhaya geçildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:19 
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