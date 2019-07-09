Son Dakika Haberleri: Ticaret savaşında yeni perde
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Ticaret savaşında yeni perde

1 saat önce

ABD ve Çin ticaret müzakerelerine yeniden başlayacak ancak anlaşmazlıkların azaldığına dair yeterince işaret yok.

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ABD ve Çin ticaret müzakerelerine yeniden başlayacak ancak anlaşmazlıkların azaldığına dair yeterince işaret yok.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:42 
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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