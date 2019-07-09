Ticaret savaşında yeni perde
1 saat önce
ABD ve Çin ticaret müzakerelerine yeniden başlayacak ancak anlaşmazlıkların azaldığına dair yeterince işaret yok.
ABD ve Çin ticaret müzakerelerine yeniden başlayacak ancak anlaşmazlıkların azaldığına dair yeterince işaret yok.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:42
S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha!
İstanbul'un göbeğinde, Çinli kadının boğazını kesip evini ateşe verdiler
Çin'de 400 yıllık taş tablet bulundu!
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum