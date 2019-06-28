Son Dakika Haberleri: Ticaret savaşının galibi Vietnam!
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Ticaret savaşının galibi Vietnam!

23 dakika önce

ABD'nin Çin'e getirdiği yüksek tarifeleri bypass etmek isteyen ithalatçının direksiyonu kırdığı ülkelerin başında açık ara Vietnam geliyor.

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ABD'nin Çin'e getirdiği yüksek tarifeleri bypass etmek isteyen ithalatçının direksiyonu kırdığı ülkelerin başında açık ara Vietnam geliyor. Ticaret savaşından kaynaklanan üretim kayması nedeniyle Vietnam'ın ekonomisi neredeyse yüzde 8 büyüdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03 
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Ekonomi
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