Ticaret savaşının galibi Vietnam!
23 dakika önce
ABD'nin Çin'e getirdiği yüksek tarifeleri bypass etmek isteyen ithalatçının direksiyonu kırdığı ülkelerin başında açık ara Vietnam geliyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:03
ABD'nin Çin'e getirdiği yüksek tarifeleri bypass etmek isteyen ithalatçının direksiyonu kırdığı ülkelerin başında açık ara Vietnam
geliyor. Ticaret savaşından kaynaklanan üretim kayması nedeniyle Vietnam'ın ekonomisi neredeyse yüzde 8 büyüdü.
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