Son Dakika Haberleri: Ticaret savaşları Asya borsalarını vurdu, Yuan son 11 yılın en düşük seviyesini gördü
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Ticaret savaşları Asya borsalarını vurdu, Yuan son 11 yılın en düşük seviyesini gördü

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının son günlerde artan şiddeti Asya borsalarını ve gelişen piyasa para birimlerini olumsuz etkiledi.

Ticaret savaşları Asya borsalarını vurdu, Yuan son 11 yılın en düşük seviyesini gördü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının son günlerde artan şiddeti Asya borsalarını ve gelişen para birimlerini olumsuz etkiledi. Çin Yuan'ı, ABD Doları karşısında son 11 yılın en düşük seviyesini gördü. Bir Amerikan Doları'na karşılık gelen Türk Lirası ise gece saatlerinde 5.75'ten 6.38'e yükseldi.


Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına ek vergi getireceğini açıklaması sonrası dün gece saatlerinde Yuan yüzde 0.6 düştü. Bir Amerikan Doları 7.15 Yuan'a yükseldi. Yuan 2008'den beri en düşük seviyeyi gördü. Yuan bu ayın en büyük ikinci bir günlük değer kaybını yaşadı. Hafta sonu Hong Kong'da yaşanan gösterilerdeki şiddet olayları da hisse senedi fiyatları üzerinde baskı yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:45 
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