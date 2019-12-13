Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın - Son Dakika Dünya

Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın

6 saat önce

ABD) ile Çin arasında başlayan ve dünya piyasalarında büyük fiyat artışına neden olan "ticaret savaşlarının" sonlanması için iki ülkenin prensipte anlaştığı kaydedildi. ABD'nin ilk aşamada Çin mallarına 375 milyar dolarlık gümrük indirimi uygulayacağı belirtiliyor

Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında başlayan ve dünya piyasalarında büyük fiyat istikrarsızlığına neden olan "ticaret savaşlarının" sonlanması için iki ülkenin prensipte anlaştığı duyuruldu.


ABD'nin ilk aşamada Çin mallarına 375 milyar dolarlık gümrük indirimi uygulayacağı, bu kapsamda 15 Aralık tarihinde de yapılması düşünülen 160 milyar dolarlık ek vergilerin askıya alınacağı belirtiliyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:46 
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