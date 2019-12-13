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Ticaret savaşları bitiyor mu? ABD, Çin ile anlaşmaya çok yakın
6 saat önce
ABD) ile Çin arasında başlayan ve dünya piyasalarında büyük fiyat artışına neden olan "ticaret savaşlarının" sonlanması için iki ülkenin prensipte anlaştığı kaydedildi. ABD'nin ilk aşamada Çin mallarına 375 milyar dolarlık gümrük indirimi uygulayacağı belirtiliyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında başlayan ve dünya piyasalarında büyük fiyat istikrarsızlığına neden olan "ticaret savaşlarının" sonlanması için iki ülkenin prensipte anlaştığı duyuruldu.
ABD'nin ilk aşamada Çin mallarına 375 milyar dolarlık gümrük indirimi uygulayacağı, bu kapsamda 15 Aralık tarihinde de yapılması düşünülen 160 milyar dolarlık ek vergilerin askıya alınacağı belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:46
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