Son Dakika Haberleri: Ticaret savaşları: Çin, ABD'ye karşı 'nadir toprak elementleri' kartını sürüyor
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Ticaret savaşları: Çin, ABD'ye karşı 'nadir toprak elementleri' kartını sürüyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında Washington yönetimin Huawei ürünlerini yasaklaması iki ülke arasındaki krize yeni bir boyut kazandırdı.

Ticaret savaşları: Çin, ABD'ye karşı 'nadir toprak elementleri' kartını sürüyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında devam eden ticaret savaşında Washington yönetimin Huawei ürünlerini yasaklaması iki ülke arasındaki krize yeni bir boyut kazandırdı.

Huawei şirketini derinden sarsan bu hamleye karşılık Pekin yönetiminin, askeri ekipmanlarından, yüksek teknolojili tüketici elektroniğine kadar birçok alanda kullanılan 'nadir toprak elementleri' kozunu misilleme olarak kullanmaya hazırlandığı iddia ediliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:38 
Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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