Ticaret Savaşları: Çin ABD'ye uygulanan ilave gümrük vergilerini düşürüyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ticaret Savaşları: Çin ABD'ye uygulanan ilave gümrük vergilerini düşürüyor - Son Dakika Dünya

Ticaret Savaşları: Çin ABD'ye uygulanan ilave gümrük vergilerini düşürüyor

6 saat önce

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan Faz 1 ticaret anlaşması kapsamında 75 milyar dolar değerindeki ithalat ürününe uygulanan gümrük vergisini yarıya indireceğini açıkladı

Ticaret Savaşları: Çin ABD'ye uygulanan ilave gümrük vergilerini düşürüyor, System.String[]

Çin, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan Faz 1 ticaret anlaşması kapsamında 75 milyar dolar değerindeki ithalat ürününe uygulanan gümrük vergisini yarıya indireceğini açıkladı.


Koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda oluşan endişeleri yatıştırmak isteyen Pekin yönetimi, geçen ay imzalanan anlaşmanın şartlarını hayata geçirildiğini duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:40 
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