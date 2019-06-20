Son Dakika Haberleri: Ticaret savaşları, dengeleri değiştirdi
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Ticaret savaşları, dengeleri değiştirdi

56 dakika önce

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları Asya ile ABD'nin ticaret hacminde azalmaya neden olurken, bazı Asya ülkeleri bu durumu avantaja çeviriyor.

Ticaret savaşları, dengeleri değiştirdi, System.String[]
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları Asya ile ABD'nin ticaret hacminde azalmaya neden olurken, bazı Asya ülkeleri bu durumu avantaja çeviriyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:48 
Asya, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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