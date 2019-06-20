Ticaret savaşları, dengeleri değiştirdi
56 dakika önce
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları Asya ile ABD'nin ticaret hacminde azalmaya neden olurken, bazı Asya ülkeleri bu durumu avantaja çeviriyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:48
ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları Asya
ile ABD'nin ticaret hacminde azalmaya neden olurken, bazı Asya ülkeleri bu durumu avantaja çeviriyor.
FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi
14 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Çin Devlet Başkanı, Kuzey Kore'de
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti