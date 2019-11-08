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Ticaret savaşları küresel milyarderleri de vurdu

7 saat önce

Zayıf ekonomik büyüme ve ticaret savaşları, küresel milyarderleri de vurdu.

Ticaret savaşları küresel milyarderleri de vurdu, System.String[]

Zayıf ekonomik büyüme ve ticaret savaşları, küresel milyarderleri de vurdu. Milyarderlerin sayısındaki en büyük düşüş Almanya'da kaydedildi.Küresel milyarderlerin toplam serveti beş yıldır ilk kez azaldı. Danışmanlık şirketi Price Waterhouse Coopers ve İsviçreli banka UBS'in yaptığı araştırmaya göre, durumdan en fazla Almanya'daki milyarderler etkilendi.


Araştırma dünyada ABD ve Çin'den sonra en fazla milyardere sahip olan Almanya'daki milyarder sayısının dokuz kişi gerileyerek 114'e düştüğünü gösterdi. Almanya'daki milyarderlerin toplam varlığı uluslararası milyarderlere göre daha fazla gerileme kaydederek 501 milyar dolara indi.


Küresel milyarderlerin toplam serveti ise 2018 yılında yüzde 4,3 azalarak 8,5 trilyon dolara geriledi. 2017 yılında milyarderlerin toplam serveti 8,9 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. 2018'de süper zenginlerin sayısı da 2 bin 158'den 2 bin 101'e düştü.


Araştırmada ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları ile ekonomik yavaşlamadan etkilenen şirketler nedeniyle milyarderlerin toplam servetinin azaldığı belirtildi.


Ancak milyarderlerin servetlerinin geçtiğimiz beş yıl içerisinde borsalardaki kazançlar ve emlak piyasasındaki yükseliş nedeniyle yüzde 5 artış gösterdiği kaydedildi.


dpa/SSB, BK


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:12 
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