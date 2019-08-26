Ticaret savaşlarında Trump Çin'den ne istiyor?
1 saat önce
Eğer Çin, Trump yönetiminin istediği doğrultuda bir anlaşmaya 'tamam' derse bu durum ülkede önemli reformların kapısını açabilir.
2018'de aluminyum ve çelik başta olmak üzere pek çok kalemde karşılıklı ek vergiler getirilmesi ile başlayan Amerika Birleşik Devletleri-Çin ticaret savaşında son perdeye mi giriliyor?
Hafta sonu gerçekleşen G7 Zirvesi sonrası pazartesi sabahı yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump, "Dün gece Çin bizim ticaretle ilgili üst düzey yetkililerimizi arayıp yeniden masaya oturma önerisi getirdi" diyerek Pekin'in bir uzlaşıya varmak istediğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:45
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