Ticaret SEM'de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor - Son Dakika

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ticaret SEM), mücevherat ve e-ticaret uzmanlığı eğitimleri başlatacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite, kuyumculuk sektörünün üretiminde nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek ve yüksek katma değerli mücevher üretimi için çalışmalarına yeniden başladı.

Üniversite ile İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, mücevherat eğitimleri verilecek.

Kuyumculuk sektörüne özel hazırladığı sertifikalı programlarla Kuyumcukent'te gerçekleştirilen birçok eğitime imza atan Ticaret SEM, şimdi de sektörden gelen talepler doğrultusunda yeniden mücevherat eğitimleri veriyor.

İş birliği kapsamında 3D Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı MATRİX GOLD eğitimleri başladı. MATRİX eğitimleri yanında "Z-brush, Ham Elmas Değerleme Uzmanlığı ve Mücevherat Tasarım ve Çizim Teknikleri" eğitimleri de Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek.

e-ticaret uzmanlığı için fırsat

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mediastore ve Ticimax e-ticaret Sistemleri eğitimleri için de güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde "Online e-Ticaret Uzmanlığı Sertifikalı Programı" başlatılacak.

Katılımcıların temel e-ticaret bilgileri ve e-ticaret faaliyetlerinde gerekli olan pazarlama teknikleri ile ilgili kapsamlı bir eğitim alacağı program 28 Kasım-20 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Online ortamda 40 saat sürecek programda başarılı olanlara sertifika verilecek.

e-ticaretin A'dan Z'ye yol haritasının paylaşılacağı programla katılımcılar, hem kişisel becerilerini geliştirecek hem sektör profesyonellerinin deneyimlerinden faydalanacak hem de işini e-ticarete taşımak için gerekli olan donanıma sahip olacak.

Özellikle e-ticaret alanında kariyer yapmak isteyenler, girişimciler ve KOBİ'ler için tasarlanan sertifika programı kapsamında, e-ticarete giriş, e-ticaret yazılım altyapısı, e-ihracat, gümrükler, e-ihracat altyapısı, tasarım, ürün, kargo, ödeme sistemleri, pazar yerleri, pazarlama bileşenleri, SEO, entegrasyonlar, sipariş yönetimi, sosyal medya, performans analizi, KVKK ve site yapılandırma gibi onlarca başlıkta eğitim yer alıyor.

Eğitimler, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, iyzico Kanal Yöneticisi Demet Pektaş, Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, Ticimax Eğitim Yöneticisi Erhan Dönmez, Elpis HR Kurucusu Pınar Mermi, Mediastore Kıdemli Performans Pazarlama Yöneticisi Serra Gürpınar, Keynes Danışmanlık Ortağı Ahmet Emre Bükcü, Rue E-ticaret Direktörü Uğur Akbıyık ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Yıldırım tarafından verilecek.