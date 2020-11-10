Ticaret SEM'de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor - Son Dakika

Ticaret SEM'de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor

10.11.2020 11:13
Ticaret SEM'de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor, System.String[]

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ticaret SEM), mücevherat ve e-ticaret uzmanlığı eğitimleri başlatacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Ticaret SEM), mücevherat ve e-ticaret uzmanlığı eğitimleri başlatacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite, kuyumculuk sektörünün üretiminde nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek ve yüksek katma değerli mücevher üretimi için çalışmalarına yeniden başladı.

Üniversite ile İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, mücevherat eğitimleri verilecek.

Kuyumculuk sektörüne özel hazırladığı sertifikalı programlarla Kuyumcukent'te gerçekleştirilen birçok eğitime imza atan Ticaret SEM, şimdi de sektörden gelen talepler doğrultusunda yeniden mücevherat eğitimleri veriyor.

İş birliği kapsamında 3D Bilgisayar Destekli Mücevher Tasarımı MATRİX GOLD eğitimleri başladı. MATRİX eğitimleri yanında "Z-brush, Ham Elmas Değerleme Uzmanlığı ve Mücevherat Tasarım ve Çizim Teknikleri" eğitimleri de Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek.

e-ticaret uzmanlığı için fırsat

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mediastore ve Ticimax e-ticaret Sistemleri eğitimleri için de güçlerini birleştirdi. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde "Online e-Ticaret Uzmanlığı Sertifikalı Programı" başlatılacak.

Katılımcıların temel e-ticaret bilgileri ve e-ticaret faaliyetlerinde gerekli olan pazarlama teknikleri ile ilgili kapsamlı bir eğitim alacağı program 28 Kasım-20 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Online ortamda 40 saat sürecek programda başarılı olanlara sertifika verilecek.

e-ticaretin A'dan Z'ye yol haritasının paylaşılacağı programla katılımcılar, hem kişisel becerilerini geliştirecek hem sektör profesyonellerinin deneyimlerinden faydalanacak hem de işini e-ticarete taşımak için gerekli olan donanıma sahip olacak.

Özellikle e-ticaret alanında kariyer yapmak isteyenler, girişimciler ve KOBİ'ler için tasarlanan sertifika programı kapsamında, e-ticarete giriş, e-ticaret yazılım altyapısı, e-ihracat, gümrükler, e-ihracat altyapısı, tasarım, ürün, kargo, ödeme sistemleri, pazar yerleri, pazarlama bileşenleri, SEO, entegrasyonlar, sipariş yönetimi, sosyal medya, performans analizi, KVKK ve site yapılandırma gibi onlarca başlıkta eğitim yer alıyor.

Eğitimler, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, iyzico Kanal Yöneticisi Demet Pektaş, Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, Ticimax Eğitim Yöneticisi Erhan Dönmez, Elpis HR Kurucusu Pınar Mermi, Mediastore Kıdemli Performans Pazarlama Yöneticisi Serra Gürpınar, Keynes Danışmanlık Ortağı Ahmet Emre Bükcü, Rue E-ticaret Direktörü Uğur Akbıyık ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Yıldırım tarafından verilecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Üniversite, Ticaret, Matrix, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ticaret SEM'de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

L'Equipe Gazetesi; Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşıdı Sihirli Annem dizisi, değişen oyuncu kadrosuyla yeniden çekilmeye başlanacak Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Korona günlerinde şok diyet ve sıvı detoks uygulamak ne kadar doğru? Uzman Diyetisyen Zehra Bora açıkladı İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı
Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince Bakan Koca'dan yeni bir 10 Kasım paylaşımı geldi         
12:00
Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar Azerbaycan'a boyun eğen Paşinyan'dan kendisini protesto eden halkına tehdit: En ağır şekilde cezalandırılacaklar         
11:49
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi         
11:10
Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor Dolar kurundaki sert düşüş nedeniyle değer kaybetmişti! Güne yükselişle başlayan gram altın 501 liradan işlem görüyor         
11:04
Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor         
10:30
Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu         
10:21
Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı         
09:38
Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor Lösemi tedavisi gören oğlu hastanede, baba minibüste yaşıyor         
08:40
Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim         
08:30
120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi         
08:27
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 12:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ticaret SEM'de e-ticaret ve mücevherat eğitimleri başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei