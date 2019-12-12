Ticaret sicil işlemlerinde işletmelere kolaylık - Son Dakika
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Ticaret sicil işlemlerinde işletmelere kolaylık

6 saat önce

Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin merkezlerinin bir başka ticaret sicili çevresine taşınması ile şube tescil taleplerinde, merkezin sicil kaydının onaylı örneği ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ibrazı gerekmeyecek.

Ticaret sicil işlemlerinde işletmelere kolaylık, System.String[]

Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin merkezlerinin bir başka ticaret sicili çevresine taşınması ile şube tescil taleplerinde, merkezin sicil kaydının onaylı örneği ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ibrazı gerekmeyecek.

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin merkezlerinin bir başka ticaret sicili çevresine taşınmasına ilişkin tescil talepleriyle şube açılış tescil taleplerinde, merkezin sicil kaydının onaylı örneği ile merkezde yapılan en son tescilin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ibrazı gerekmeyecek. Böylece merkez nakli ile şube açılış talepleri daha az maliyet ve belgeyle yapılabilecek.

Ticaret sicili işlemlerinin MERSİS ile elektronik ortama taşınmasıyla ticaret şirketleri ve ticari işletmelerin merkez kayıtlarında meydana gelen değişiklikler şube kayıtlarında da tescil edilmiş sayılacak.

Söz konusu düzenlemeyle, tacirin merkez kayıtlarında yapılan ve şubelerde de tescil edilmesi gereken değişiklikleri ayrıca şubede tescil ettirmesi gerekmeyecek, tacirin hem mali hem de operasyonel külfetleri azaltılacak.

Ticaret sicil müdürlüklerinde yapısal düzenleme

Ticaret Bakanlığı, il merkezleri dışındaki odalarda müdürlük kurabileceği gibi müdürlüklere bağlı şubeler de kurabilecek. Ayrıca oda yönetim kurulunun teklifi ve Bakanlığın onayıyla aynı müdürlüğe bağlı şubeler ve temsilcilikler kurulabilecek.

Tescil işlemleri müdür, müdür yardımcısının yanı sıra diğer personel arasından atanacak olan tescile yetkili personel tarafından da yapılabilecek.

Müdür ve müdür yardımcıları, ilgili oda yönetim kurulunun teklifi üzerine veya Bakanlığın uyarısına rağmen 30 gün içinde teklif edilmemesi halinde resen Bakanlık tarafından atanacak.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:04 Kaynak: AA
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